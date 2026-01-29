きょう29日からあす30日にかけて、日本付近は冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雪の降りやすい状態が続く見込みです。山陰から北の日本海側では雪が降り、雷を伴って降る所もあるでしょう。大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。その他の西日本から北日本は広い範囲で晴れますが、所によりにわか雪やにわか雨がありそうです。このにわか雪やにわか雨は、潤いをもたらすほどの量にはならない見込みです。