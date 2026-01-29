第一屋製パンは、ハートとの共同企画として、2月1日から放送スタートする「名探偵プリキュア！」とのコラボ商品を放送スタート同日の2月1日から発売する。「ミルククリームパン」2月1日からは、キュアアンサーたちがパッケージにデザインされた「ミルククリームパン」と「メロンパン」の2品を発売し、翌月以降も継続して商品を発売する。同商品には、昨年に比べてサイズが一回り大きくなったキラキラしたシールが1枚付いている。「