「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」森永乳業は、「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」を、2月3日から数量限定で発売する。「小さなチーズケーキ」シリーズは、1992年に誕生し、30年以上にわたり消費者に支持されているロングセラーのチーズデザート。くつろぎたい時や小腹を満たしたい時などに、家族みんなで楽しめる商品として好評を得ており、幅広い年代の人においしく食べてもらえるような、人気の定番フレーバー（ブルーベリ