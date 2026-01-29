「昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味」エースコックは、2月23日から、「昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味」を発売する。同品は、トレンドの「昆布水つけめん」を汁なしカップめんにアレンジした。後入れ醤油たれ×がごめ昆布パウダー入りふりかけのとろりとした新食感。鶏と昆布の旨みをしっかりと感じる、とろうまな味わいとなっている。「昆布水風まぜそば 鶏こく醤油味」は、たっぷりの鶏だし醤油たれに、別添の昆布パウダー入りふり