右脚の肉離れで新人合同自主トレでの別メニュー調整が続いている、阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が２９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで負傷した１７日以来となる屋外での練習を行った。ジョギングからストレッチでアップを行うと、スパイクに履き替えキャッチボール。時折笑顔も見せながら、リラックスした表情で汗を流した。立石は１７日の新人合同自主トレで、ベースランニングをした際に脚を負傷。１９日