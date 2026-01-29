ロッテは2月3日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、ふわふわ食感、超たっぷりクリームを楽しめる『生 チョコパイ＜4倍盛り＞」を全国のコンビエンスストア限定で発売する。【写真】味いろいろ！「生チョコパイ」商品ラインナップ通常の生 チョコパイと比較し、クリーム量・チョコレート量を20％アップし、さらに大満足な一品に仕立てた。本格的な味わいながら、