石井紘人のFootball Referee Journalより、記事を転載させていただきます。全文はこちらからご確認ください。2025年12月22日、審判に興味のある方々の多くが驚かれたのではないだろうか。日本サッカー協会（JFA）と契約するプロのレフェリーである山本雄大が、インドネシアリーグに移籍する事をインドネシアサッカー協会（PSSI）が発表したのだ。キャリア晩年の移籍ながら分からなくもないが、山本は現在、レフェリーとしてのピー