内閣府の公用車など複数台の車両が絡む事故があった現場＝22日午後8時4分、東京・赤坂東京・赤坂の特許庁前の交差点で起きた車両6台が絡んだ死傷事故で、赤信号を無視し他の車にぶつかったとみられる内閣府の公用車が、衝突時に時速約130キロで走行していたことが、警視庁交通捜査課への取材で分かった。法定速度60キロの2倍以上で、公用車の記録情報の解析で判明した。交通捜査課は29日、公用車を検証した。同課によると、直