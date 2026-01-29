「ハッピー・マニア」や「働きマン」などの作品で知られる漫画家の安野モヨコ氏が29日までにX（旧ツイッター）を更新。自身に対する的外れな指摘について言及した。安野氏は作品でギャルを描くことも少なくないが「自分でギャルであるなどと主張してないにも関わらず、モヨコはギャルではない、ギャルに憧れてるオタクとか言われて散々だ」と困惑する様子をうかがわせ、「ギャルのファッションや文化は好きだけど憧れてるとかでは