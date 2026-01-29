落語家立川談四楼（74）が、体調不良による入院のため当面の間、活動休止することがわかった。29日までにX（旧ツイッター）で発表された。公式サイト「だんしろう商店」が談四楼のXを更新し、「立川談四楼ですが体調面の不調があり、医師の診察を受けた結果入院と治療の必要があると診断されました。この為、当面の間活動を休止する事となりました」と報告。「突然のご報告となりました事、深くお詫び申し上げます。休演情報はだん