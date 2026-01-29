室井滋さんこの記事の画像を見るなりゆきで家に迎えた6匹の野良猫と暮らしたにぎやかな日々、そして訪れた「別れの日」――女優・室井滋さんの新刊『やっぱり猫それでも猫』（中央公論新社）は、もはや猫というより肉親、相棒だった猫たちとの時間を丁寧に描いた心に沁みる書き下ろしエッセイだ。著者の室井さんに本作についてお話をうかがった。■気がついたら飼っていた6匹の野良猫室井滋さん――この本は書き下ろしですが、