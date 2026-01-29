ヘンリー・カヴィル主演、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるリブート版『ハイランダー』より、ファーストルックが公開された。 主演カヴィルがSNSでお披露目した。「初画像公開、おめでとう！なかなか大変な道のりでした。時が来たら、全部話します。とにかく、この画像をシェアできて特別な瞬間です。楽しんでくれたら嬉しいな」。