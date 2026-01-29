西武は29日、サイボウズ株式会社とユニフォームの袖広告のスポンサー契約を締結したと発表した。チームは2月1日(日)から始まる春季キャンプより、右袖に「kintone(キントーン)」のロゴが入ったユニフォームシャツを着用する。▼ サイボウズ株式会社 青野慶久代表取締役社長 コメント「このたび、2月1日（日）の春季キャンプより、オフィシャルスポンサーとして埼玉西武ライオンズを応援できることを大変うれしく思っております。