吉田カバンが手がけるPOTRブランドの人気シリーズ「RIDE」に、創業90周年記念の限定カラー「BLACK」が完全数量限定で登場。ラインアップは全7型で、1月30日(金)より販売を開始する。「MESSENGER BAG」6万9,300円吉田カバンのフィロソフィーを付属パーツで体現ウォーキングやランニング、乗り物などライフスタイルによって多様に変化する移動手段の中でも荷物を安全に持ち運べるように、こだわりのディテールで使いやすさを追求した