“NewJeansの母”は、もういない。ミン・ヒジンは今回の記者会見で何を得て、そして何を失ったのか。【写真】NewJeansに“なれなかった”日本人ミン・ヒジンの主張HYBE傘下レーベルADORのミン・ヒジン元代表の法的代理人を務めるキム・ソヌン弁護士は1月28日、ソウル市内で緊急記者会見を開き、「2024年12月および2025年1月の報道をきっかけに拡散した、いわゆる“NewJeansタンパリング”疑惑の実体は、ミン・ヒジン元代表とは無関