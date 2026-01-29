俳優パク・ボゴムが、笑いとぬくもりに満ちた物語で視聴者のもとへ戻ってくる。1月30日20時40分に韓国で初放送されるtvN『ボゴムマジカル』（原題）は、理容師の国家資格を持つパク・ボゴムと、親友である俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンが、人里離れた田舎の村で特別な理髪店を営む様子を描いたバラエティ番組だ。【写真】パク・ボゴム、日本俳優と豪華2SHOT髪を整えるだけでなく、訪れる人々の心にも寄り添う“温もりのある空