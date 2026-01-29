松屋は、2026年2月3日10時〜2月10日9時59分までの1週間、『牛焼肉関連100円引きフェア』を開催する。対象メニューは、「牛焼肉定食」「牛焼肉ピリ辛炒め定食」「新焼き牛めし」の3種。【対象メニューの画像はこちら】王道の「牛焼肉定食」、ピリ辛の「牛焼肉ピリ辛炒め定食」、サクッと食べられる「新焼き牛めし」など松屋フーズは2026年で60周年を迎える。今回は、60周年記念企画第2弾として、松屋の人気メニュー「牛焼肉定食」に