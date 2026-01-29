昨季限りで現役を引退したドジャースのレジェンド左腕のクレイトン・カーショー投手が、米大手テレビ局「ＮＢＣ」のＭＬＢ番組起用に向けて契約成立が間近だと２８日（日本時間２９日）、スポーツ専門メディア「ＦＯＳ」が伝えた。ドジャース一筋１８年で通算２２３勝のレジェンド左腕は、ＭＶＰ１度、サイ・ヤング賞３度。昨季限りでの引退を発表しており、２３登板でチーム２位の１１勝（２敗）を挙げ、防御率３・３６の成績