あなたは読めますか？突然ですが、「桜桃」という漢字読めますか？「桜の桃」と書くこの美しい漢字。初夏を告げるあの可愛らしい果実のことですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「さくらんぼ」でした！「宝石のように真っ赤に実った桜桃を箱に詰める」「山形県産の桜桃をお取り寄せして、旬の味を存分に楽しむ」のように、バラ科サクラ属の木になる食用果実を指すときに使います。「おうとう」と読むことも多いです