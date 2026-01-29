あなたは読めますか？突然ですが、「長押」という漢字読めますか？和室がある住宅に住んでいる方にはお馴染みかもしれませんが、普段は意識して見ることが少ない建築用語です。漢字の並びから「ながおし」などと読んでしまいがちですが、正確な読み方は意外と難しいかもしれません。気になる正解は……「なげし」でした！「長押（なげし）」とは、日本建築において、柱と柱を水平方向につなぐように打ち付けられた横木のことです。