２０日、神農架国際スキー場でスキーやスノーボードを楽しむ観光客。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢1月29日】中国湖北省はここ数年、地理的優位性と特色ある資源を生かして「氷雪観光」産業の発展に注力し、雪や氷の「冷たい資源」を文化・観光産業発展の「熱き原動力」へと転換している。「華中屋脊（華中地区の屋根）」と呼ばれる神農架林区の高山地帯にあるスキー場や武漢市にある屋内スキー場「熱雪奇跡」など、