牛丼チェーン店「すき家」は2月5日午前9時より、『デミグラスチーズ牛丼』を販売する。【写真】芳醇な味わいの『おんたまデミグラスチーズ牛丼』同商品は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいとなっている。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使