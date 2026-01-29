国内金価格の代表的指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラムあたり、税込み）が２９日午前、前日比１８３０円高の２万９８１５円となり、最高値を更新した。トランプ米政権による米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）への介入で独立性が揺らぎ、ドルの信認が下がるとの懸念から、金の価値が相対的に上昇している。デンマーク自治領グリーンランドの領有を巡る米欧間の対立や中東情勢の緊迫化など、地政学リスクが意識され