¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡Ê40¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤·¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢»³¸ý¤¬¡Ö¤ª¤Ã¤­¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤ªÊÛÅöÈ¢¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Á¾º¬¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¤âÀ¨¤¤Âç¤­¤¤¡¢2¥ê¥Ã¥È¥ë¡£Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅö2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£2¥ê¥Ã¥È¥ëÊÛÅö¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£»³¸ý¤¬¡Ö2¥ê¥Ã¥È¥ë