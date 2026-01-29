新潟・十日町市で行方不明になっている女子中学生の捜索は29日も続いています。新たに、黒色のジャンパーと黒色のブーツがなくなっていることが分かりました。1月26日から行方が分からなくなっている、十日町市新座の中学3年・樋口まりんさん（14）は、当初、午後7時20分ごろまでリビングにいて、その10分後に姿が見えなくなったとされていましたが、午後7時頃にリビングをまりんさんが出ていって、その10分後にいなくなくなったこ