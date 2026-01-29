小さな土地に家族が住めるスペースを確保するなら、3階建てや屋上などで「高さ」を活用したいですよね。そんな狭小住宅の定番「3階建て」や「屋上スペース」を活用した注文住宅の失敗談を集めてきました！【漫画】狭小の3階建てに住んだら…まさかこんなことになるとは（全編を読む）スキップフロアに小上がりの床下収納、段差が多すぎて掃除がしにくい…Aさん（関東在住、30代、パート）一家が選んだのは、建ぺい率60％で土地面積