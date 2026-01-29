29日未明、新潟市中央区の住宅で火事がありました。80代の女性がケガをしたほか、現場から1人の遺体が見つかっています。火事があったのは新潟市中央区春日町の住宅です。現場はJR新潟駅から近い住宅地です。警察と消防によりますと29日午前2時半ごろ、通行人から「火事です」と通報がありました。消防車両13台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが、住人の80代女性がケガしたほか、2階からは1人の遺体が見つかりました