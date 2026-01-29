子どもが全然本を読んでくれない…そんな悩みを持つ親も多いのだろう。残念ながら、誰でもすぐに読書習慣が身につく100％確実なテクニックなどない。しかし多少時間はかかるが、有効な「王道の方法」はあるという。【画像で解説】子どもに読書習慣をつけるたった一つの方法猪原敬介著『科学的根拠（エビデンス）が教える 子どもの「すごい読書」』から抜粋・再構成して解説する。 「読書習慣をつくる科学的方法」は存在するのか