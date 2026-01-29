福岡県警飯塚署は29日、飯塚市西町付近の道路上で28日午後3時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男から頭をなでられ、肩に手を回され「元気を分けて」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は袖部分が黒色の白色上衣、黒色ズボン、黒縁メガネを着用していたという。