2月8日に投開票される衆院選で、共同通信が実施した電話調査（27、28日）を基に、福岡県内11選挙区の序盤情勢を西日本新聞社が分析した。1〜8区で自民前職が先行。9区では無所属前職がリードする。10区は自民新人と中道前職の競り合い。11区は自民元職と維新前職が横一線で、中道新人も追い上げる。調査に回答した各選挙区の有権者の2〜3割前後は、まだ投票先を決めていない。投開票に向けた情勢は流動的だ。（敬称略）