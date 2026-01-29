1月21日、周南市の離島、仙島で発生した山林火災で、焼失面積が約12ヘクタールだったことが分かりました。この火事は、1月21日午後5時すぎ、周南市の離島、仙島で山林火災が発生し95時間後の25日夕方に鎮火したものです。周南市消防本部によりますと焼失面積は当初、およそ26ヘクタールとしていましたが鎮火後の27日に警察と消防が島に渡り合同で調査を行った結果、焼失面積はおよそ12ヘクタールであったことが