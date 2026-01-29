＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 事前情報◇28日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞昨年、全英制覇含む2勝。さらに新人賞受賞など充実のルーキーイヤーを過ごした山下美夢有が、過去2シーズンの優勝者しか出場できないエリートフィールドで、米ツアー2年目のシーズンを迎える。【写真】現地で撮影！ 山下美夢有の2026年開幕セッティング1月末の開幕とあって例年よりも