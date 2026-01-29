厚生労働省は去年1年間の自殺者の数が初めて2万人を下回り、過去最少だったと発表しました。一方、小学生から高校生までは過去最多となりました。【映像】過去最多となった子どもの自殺者数厚労省によりますと、去年の自殺者数の暫定値は1万9097人で、前の年から1223人減少し、統計を始めた1978年以降、最も少ない数字でした。2万人を下回るのは初めてです。一方、小学生から高校生までの子どもの自殺者数は532人で、前の年