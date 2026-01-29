ファッションセンターしまむらの公式Xが28日に更新され、同日より販売開始された人気キャラクター作品「ちいかわ」とのコラボアイテムの一覧表が公開された。【写真】種類も豊富！公開されたちいかわコラボアイテムの一覧表トレーナー、パーカー、パジャマ、靴下など定番の衣類に加え、3種のタオルとメガネ拭き、寝具なども展開。ほとんどの商品がオンラインストアでも購入可能となっている。また公式サイトでは「お詫び」と