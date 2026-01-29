米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長/Sau Loeb/AFP/Getty Imagesワシントン（CNN）米連邦準備制度理事会（FRB）は28日、政策金利を据え置いた。FRBは、政治的介入なしに金利を設定できる権限を維持しようとしている。FRBは政策金利を3.50〜3.75％の範囲に維持した。昨年後半に3会合連続で利下げを行った後の据え置きとなった。FRBのパウエル議長は会合後の記者会見で、今後も政策金利を維持する姿勢を示唆した。一方、パウ