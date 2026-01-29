2025年12月25日から始まった「PSCマーク」、みなさん、ちゃんとチェックしていますか?【「子供PSCマーク」がはじまりました】令和7年(2025年)12月25日より、「子供PSCマーク」の表示制度が始まりました。3歳未満向けおもちゃ、ベビーベッドを購入する際には、「子供PSCマーク」を確認するようにしましょう。 (@caa_kodomoより引用)PSCマークこちらが、3歳未満の子どもが使う製品を選ぶときの新しい目印「子供PSCマーク」です。丸い