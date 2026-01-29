【雪に関する気象情報】東京・神奈川・埼玉・千葉 に発表 東京地方では、２９日（木）昼過ぎから夜遅くにかけて雪や雨が降り、２３区を含め積雪となる所がある見込みです。降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。 、、各都県５か所ずつの を画像で掲載しています。 日本付近は３０日（金）にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。 関東甲