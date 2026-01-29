シルクロードステークスのステップレース 前哨戦的な位置付けの淀短距離Ｓ組が出走頭数は最多だが、［０・３・３・32］と未勝利。 ［４・２・１・15］の京阪杯組、［３・１・０・14］のスプリンターズＳ組、［２・１・０・４］の阪神Ｃ組の方が好走確率は高い。 25年にエイシンフェンサーが勝っているものの、淀短距離Ｓ組を除くＯＰ特別組は［１・２・１・44］では買いづらい。 ３勝クラス組も