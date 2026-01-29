米民主党政府閉鎖回避と引き換えに移民取り締まり制約要求、覆面着用禁止など 米民主党は政府閉鎖を回避するための票と引き換えに、トランプ米大統領に移民取り締まりに対する制約を要求。 武力行使の制限、ボディカメラ着用、令状要件の厳格化、地元法執行機関との連携、身分証明書の携帯、国土安全保障省の捜査官の覆面着用を禁止することを要求。 米民主党上院トップのシューマー院内総務は、匿名の捜査官