昨年行われたドラフト会議で、楽天イーグルスの6位指名を受けた九谷瑠（くたに・りゅう）投手は、大学卒業後にみそカツの専門店「矢場とん」に就職し、同社のクラブチームで3年間プレーした後に社会人の強豪として知られる王子に入団。昨年の都市対抗野球でチームを優勝に導いた実績が認められ、歓喜の瞬間を迎えた。本格的に野球を始めたのは高校からと遅く、紆余曲折の末にプロ野球選手としてスタートラインに立った九谷投手の