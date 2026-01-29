阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が２９日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われている新人合同自主トレで屋外練習を再開した。２７日まで室内でランニングなど別メニュー調整だったが、この日は他の新人と外でウォーミングアップを行った後スパイクに履き替え、キャッチボールを始めた。１７日のベースランニング中に下肢の張りを訴え、１９日に大阪府内の病院で検査した結果「右足の肉離れ」と診断。２月