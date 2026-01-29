ドラフト会議でＮＰＢ入りしたボーイズＯＢ選手の祝賀会、激励会が年末年始に各地で開かれた。横浜泉中央ボーイズ（神奈川）のＤｅＮＡ２位の島田舜也（２２、木更津総合―東洋大）は指導者、現役部員と交流した。※※※横浜泉中央から３年連続のプロ入りとなる最速１５５キロ右腕の島田は３日、横浜市の通信隊グラウンドを訪れ、後輩を激励した。小学６年時に右肘を痛めたこともあり、入団当初は外野手で