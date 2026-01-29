巨人の大勢投手が２９日、１軍の合同自主トレの合間に犬に癒やしをもらった。合同自主トレ２日目、練習開始前の時間に球場の周りを散歩していた犬を発見すると、自ら駆け寄り「かわいいね〜」となでなで。大勢も自身の背番号「１５」にかけて名付けた「いちごちゃん」という犬を飼っている大の犬好き。つかの間の癒やし時間を楽しんでいた。