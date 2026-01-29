荷物を満載し、洋浦港のふ頭に停泊する貨物船。（ドローンから、２０２５年１２月１８日撮影、儋州＝新華社配信）【新華社海口1月29日】中国海南省儋州市洋浦経済開発区交通運輸・港航局はこのほど、2025年の洋浦港のコンテナ取扱量が前年比65.4％増の331万1200TEU（20フィートコンテナ換算）だったと明らかにした。そのうち、外貿コンテナは108万5800TEUと2.1倍に増加し、国際海運ハブとしての機能がさらに強化され