お笑いコンビ「ライス」の関町知弘（42）が28日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・15）に出演。準レギュラーをかけた戦いに挑んだ。「関町VSなるお ガチ3本勝負」と題して、お笑いコンビ「わらふぢなるお」の口笛なるおとどちらが「かまいガチ」の準レギュラーにふさわしいかをガチ勝負。MCの「かまいたち」、見届け人のみなみかわが見守る中、相撲、パルクール鬼ごっこ、長距離走で勝敗を決めた。最初の勝負相撲