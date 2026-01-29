【ニューヨーク＝木瀬武】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが２８日に発表した２０２５年１０〜１２月期決算は、最終利益が前年同期比６１％減の８億４０００万ドル（約１３００億円）だった。２桁の減益は５四半期連続で、ＥＶ販売の落ち込みに加え、人工知能（ＡＩ）やロボットなどの開発費用がかさんだ。売上高は３％減の２４９億１００万ドル、２５年通期でも９４８億２７００万ドルにとどまり、初めて前年を下回った。米政