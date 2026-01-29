自称・レゲエダンサーの男が滞在先のジャマイカで、20歳の日本人の女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、東京・板橋区の自称・ダンサーの手塚健太容疑者（36）です。手塚容疑者は去年6月、滞在先のジャマイカのホテルで、20歳の日本人女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、手塚容疑者と女性はレゲエダンスの講師と生徒の関係で、ダンスの遠征でジャマイカを