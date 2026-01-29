アスクルが急反発している。同社は２８日の取引終了後、ランサムウェア感染によるシステム障害の影響により開示が遅れていた２６年５月期第２四半期累計（５月２１日～１１月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．３％減の２０８７億２５００万円、営業損益は２９億９５００万円の赤字（前年同期は６０億２８００万円の黒字）、最終損益は６６億１２００万円の赤字（同３７億３９００万円の黒字）となった。