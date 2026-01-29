三菱重工業が一時４．５％高、川崎重工業も４％近い上昇をみせたほか、東京計器、日本アビオニクス、ＩＭＶ、放電精密加工研究所など防衛関連に位置付けられる銘柄群が総じて強い動きをみせている。ここ半導体セクターへの買いが目立っている間、防衛関連は放置される状態にあった。 市場では「目先は半導体の主力株がアドバンテストなどを除き調整局面に入っており、投資資金がリターンリバーサル狙いで