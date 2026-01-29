住友金属鉱山が５日続伸し最高値を更新。金価格の上昇が止まらず同社株への買いが継続している。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で２８日に金先物４月物は、前日比２１９．６ドル高の１トロイオンス＝５３４０．２ドルと大幅高。この日の時間外取引では一時５６００ドル近辺まで上昇している。２７日にトランプ米大統領がドル安を容認する発言をしたと報じられドルが下落。ドルの代替投資先としての金への買い